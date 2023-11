Onana SBAGLIA ancora e Massimo Mauro non le MANDA A DIRE!

André Onana è stato protagonista di un’altra prestazione molto negativa con la maglia del Manchester United, nel 3-3 in Champions League contro il Galatasaray che complica il cammino degli inglesi in Europa.

Da quando ha lasciato l’Inter, non si tratta della prima prova negativa del portiere camerunense, ceduto per oltre 50 milioni di euro, dopo essere arrivato in nerazzurro a parametro zero. Un autentico affare per i nerazzurri, come lo ha definito l’opinionista Mediaset, Massimo Mauro, nel pre-partita di Benfica-Inter.

Queste le sue parole dopo il secondo gol subito da Onana, con una vistosa papera: “Che affare che ha fatto l’Inter!” Difficile dargli torto dopo questa sera.