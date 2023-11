Tutto pronto all’Estadio Da Luz di Lisbona per Benfica-Inter, gara valida per la 5a giornata del girone D di Champions League. I nerazzurri cercano una vittoria per continuare la corsa verso il primo posto, conteso con la Real Sociedad.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

AUDERO 6 – Incolpevole sul gol.

BISSECK 5 – Lascia troppo spazio a Tengstedt sul gol.

DE VRIJ 5 – Si fa sorprendere sull’1-0 del Benfica.

ACERBI 6

DARMIAN 6

FRATTESI 6

ASLLANI 6

KLAASSEN 6

CARLOS AUGUSTO 6

SANCHEZ 6

ARNAUTOVIC 6

INZAGHI 5 – La sua Inter inedita va subito in difficoltà contro l’aggressività del Benfica.