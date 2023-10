Inter-Benfica, gara valida per la 2a giornata della Champions League, l’esordio a San Siro in Europa dei nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi vanno a caccia della prima vittoria nel girone, dopo il pareggio nella prima gara contro la Real Sociedad. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Benfica!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-BENFICA

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE

90+5′ | FINISCE QUI! VITTORIA STRAMERITATA CON UN PUNTEGGIO STRETTISSIMO

1-0 il risultato finale con gol di Marcus Thuram!

92′ | Girata di testa di Neves da calcio d’angolo, Sommer para con facilità.

86′ | Trubin fa un altro miracolo, sempre su un tiro di prima di Lautaro.

82′ | Cabral riceve in area, calcia forte di destro ma mette a lato.

74′ | Clamorosa doppia occasione per Lautaro: prima salta il portiere e a porta vuota Otamendi in scivolata evita il gol, poi salta secco Morato e, uno contro uno contro Trubin, calcia in tuffo ma l’ucraino fa il miracolo.

64′ | Raddoppia Dimarco ma da posizione di fuorigioco: gol annullato.

62′ | GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI THURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM

Grande scatto di Dumfries sulla destra servito da Barella, cross teso per Thuram che a botta sicura batte Trubin!

60′ | Altra enorme occasione per l’Inter: Thuram al limite dell’area serve nello stretto Lautaro, sinistro secco che si stampa sul palo.

59′ | Progressione palla al piede di Pavard che serve Lautaro al limite dell’area, se la sposta sul sinistro ma il tiro è murato in angolo.

55′ | Gran filtrante di Bastoni per Barella, tocco perfetto per Lautaro che, di esterno destro, colpisce la traversa piena sfiorando un gol clamoroso.

53′ | Buona sortita offensiva di Bastoni sulla destra, cross per Dumfries che di testa, un po’ disturbato da Thuram, mette a lato da ottima posizione.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

0-0 il risultato parziale, partita vivace ma con troppi errori da parte nostra.

43′ | Barella si libera al limite dell’area e calcia a giro, bravo Trubin a respingere.

29′ | Punizione dal limite calciata da Dimarco che colpisce la barriera.

23′ | Buona ripartenza per l’Inter con tante soluzioni a disposizione, Calhanoglu però conduce fino al limite dell’area e poi calcia di sinistro, para centralmente Trubin.

18′ | Una serie di cross e controcross permettono a Dumfries di tentare un tiro al volo su un campanile al limite dell’area piccola, ma la palla finisce alta.

14′ | Traversa colpita da Rafa Silva direttamente da calcio d’angolo.

13′ | Incredibile rimessa laterale battuta a centrocampo che pesca Aursnes praticamente solo in area, gran parata di Sommer a respingere il suo tiro.

10′ | Bel cross dalla trequarti di Calhanoglu per Dumfries che scappa alle spalle di Aursnes ma di testa mette alto.

1′ | Fischia l’arbitro Makkelie, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-BENFICA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): 1 Trubin; 6 Bah, 30 Otamendi, 5 Morato, 14 Bernat; 87 Joao Neves, 10 Kokcu; 11 Di Maria, 8 Aursnes, 27 Rafa Silva; 7 Neres.

A disposizione: 24 Soares, 45 Kokubo, 9 Cabral, 13 Jurasek, 17 Gonçalo Guedes, 19 Tengstedt, 20 Joao Mario, 22 Chiquinho, 33 Musa, 44 Lemos, 47 Antunes, 61 Florentino.

Allenatore: Roger Schmidt.

Arbitro: DANNY MAKKELIE (NED)

Assistenti: Steegstra, De Vries (NED)

Quarto ufficiale: Lindhout (NED)

VAR: Dieperink (NED)

Assistente VAR: Kajtazovic (SVN)