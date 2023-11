Inter-Frosinone, gara valida per la 12a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato, per ritrovare il primo posto in classifica prima della sosta. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Frosinone!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-FROSINONE

20′ | Ottimo inserimento di Reinier in area, destro di prima a botta sicura deviato da Darmian.

18′ | Gran ripartenza dell’Inter che arriva a calciare con Lautaro da appena dentro l’area, Turati respinge in angolo con una bella parata.

17′ | Ci prova anche Soulé da fuori area, tiro centrale per Sommer.

10′ | Thuram da calcio d’angolo arriva sul secondo palo ma col ginocchio manda fuori a porta semi sguarnita.

8′ | Barrenechea arriva a rimorchio con un tiro di prima da fuori area, palla alta.

1′ | Fischia l’arbitro Dionisi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-FROSINONE

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE (3-4-2-1): 80 Turati; 22 Oyono, 5 Okoli, 30 Monterisi; 20 Lirola, 45 Barrenechea, 36 Mazzitelli, 3 Marchizza; 18 Soulé, 12 Reinier; 11 Cuni.

A disposizione: 1 Frattali, 31 Cerofolini, 4 Brescianini, 6 S. Romagnoli, 7 Baez, 8 Lulic, 9 Kaio Jorge, 10 Caso, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 24 Bourabia, 27 Ibrahimovic, 47 Lusuardi, 70 Cheddira.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: FEDERICO DIONISI.

Assistenti: Tolfo, Pagliardini.

Quarto ufficiale: Feliciani.

VAR: Marco Serra.

Assistente VAR: La Penna.