RETROSCENA Inter-Frosinone: ecco la reazione di Inzaghi al gol di Dimarco

Il gol di Federico Dimarco che ha sbloccato Inter-Frosinone ha lasciato sbalordito tutto il pubblico di San Siro e anche gli uomini presenti in campo. Tra questi anche Simone Inzaghi, che non ha saputo trattenere lo stupore per la giocata del suo esterno.

La sua reazione è stata raccontata dagli inviati a bordocampo di DAZN, che hanno rivelato come il tecnico, preoccupato dall’andamento della gara, sia stato sollevato dalla splendida rete del suo giocatore. Un gol che non può lasciare indifferenti e, infatti, Inzaghi si è anche lasciato andare a un gesto con la mano, come a dire “ma che gol ha fatto!?”.