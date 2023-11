Tutto pronto a San Siro per Inter-Frosinone, 12a giornata di Serie A. I nerazzurri devono vincere per tornare in vetta alla classifica allo scontro diretto contro la Juventus, in programma dopo la sosta per le nazionali.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Inter-Frosinone.

SOMMER 6 – Nessun intervento straordinario, ma è attento.

DARMIAN 7 – Grande doppia chiusura, prima su Reinier e poi su Soulé.

ACERBI 6.5 – Molto attento su Cuni.

BASTONI 6 – Prova a farsi vedere con costanza in proiezione offensiva.

DUMFRIES 5 – Un po’ in imbarazzo tecnicamente contro la pressione del Frosinone, è troppo passivo in fase di possesso.

BARELLA 6 – Parte con tanta voglia ed è molto presente in entrambe le fasi di gioco. Ogni tanto si perde in qualche giocata un po’ troppo complessa.

CALHANOGLU 6 – Soulé gli dà del lavoro da fare in fase difensiva.

MKHITARYAN 6 – Cresce con il passare dei minuti.

DIMARCO 5.5 – L’Inter può sfondare dal suo lato, ma non è precisissimo al cross.

THURAM 6 – I suoi allunghi possono essere un fattore.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Amministra tanti palloni con grande precisione. Vicino al gol con una conclusione al volo improvvisa.

INZAGHI 6 – Il Frosinone è organizzato e la sua squadra non riesce a prendere ritmo. L’Inter fatica a disordinare la difesa avversaria.