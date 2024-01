Inter-Lazio, gara valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. All’Al-Awwal Park Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per conquistare l’accesso in finale, dove eventualmente affronterà il Napoli. A partire dalle ore 20, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Monza-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LAZIO

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

87′ | E FRATTESI METTE IL TERZO!

Palla sanguinosa persa da Luis Alberto battendo un calcio di punizione, Sanchez intercetta e lancia Mkhitaryan in uno contro uno a sinistra. Nel frattempo segue in mezzo Frattesi che viene pescato e batte Provedel senza difficoltà!

69′ | Altro 3 contro 2 sprecato dall’Inter con Thuram che, servito in area da Lautaro, tergiversa troppo e si fa chiudere in calcio d’angolo.

60′ | Di nuovo Lautaro di prima da fuori area, palla fuori di pochissimo.

57′ | Felipe Anderson da fuori area, palla alta.

51′ | Altra traversa! Stavolta Lautaro che dal centro dell’area spara un missile sulla traversa piena.

49′ | RADDOPPIA CALHANOGLU!

Ennesimo rigore impeccabile del turco che batte Provedel alla sua destra!

47′ | CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Pedro calcia Lautaro sul polpaccio destro ma Marchetti non vede. Il varista Di Bello lo richiama all’On Field Review a seguito della quale arriva il penalty!

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, gol di Marcus Thuram in un primo tempo stradominato

45′ | Filtrante perfetto di Lautaro per Thuram, Provedel gli esce sui piedi ma lui tergiversa troppo e non riesce a tirare.

37′ | Sortita palla al piede di Bastoni sulla sinistra, palla rasoterra per l’arrivo di Darmian dall’altra parte il cui destro di prima finisce però alto.

36′ | Destro al volo di Barella dal limite dell’area piccola a coronamento di un’azione perfetta, traversa piena e palla alta!

33′ | Missile da fuori area di Lautaro Martinez, Provedel in due tempi rischia un po’ ma mette in angolo.

30′ | Altra buona azione dell’Inter che porta Darmian a tagliare tutto il campo e innescare Dimarco sulla sinistra, cross teso abbastanza scolastico per Lautaro a rimorchio che però è leggermente lungo.

16′ | LA SBLOCCA THURAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM

Cross dalla sinistra di Bastoni, Dimarco dal vertice dell’area piccola si inventa un assist clamoroso di tacco per Thuram che attacca il secondo palo e deve solo appoggiare in rete.

5′ | Colpo di testa di Thuram su cross di Barella, palla a lato di un soffio dopo la deviazione di Romagnoli.

3′ | Gran recupero palla sulla linea laterale di Mkhitaryan che poi serve Barella, scarico di prima verso Thuram che, a sua volta di prima, calcia alto dall’interno dell’area.

1′ | Fischia l’arbitro Marchetti, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 5 Vecino; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. A disposizione: 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 4 Patric, 6 Kamada, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 15 Casale, 16 Kamenovic, 18 Isaksen, 19 Castellanos, 23 Hysaj, 32 Cataldi, 46 Ruggeri, 70 Sana. Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: MATTEO MARCHETTI.

Assistenti: Baccini, Mokhtar.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Di Paolo.