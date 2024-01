Tutto pronto all’Al-Awwai Park Stadium di Riyadh per Inter-Lazio, seconda semifinale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri cercano una vittoria per difendere il titolo, conquistato nelle ultime due edizioni, in finale contro il Napoli.

Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – La Lazio non lo impegna mai nei primi 80 minuti.

PAVARD 6.5 – Avvio di grande voglia, in entrambe le metà campo. Nel secondo tempo si preoccupa di più di tenere la posizione difensiva, rendendosi protagonista di tante chiusure intelligenti, frutto di un ottimo senso della posizione.

ACERBI 6.5 – Gestisce con sicurezza Immobile, senza particolari patemi. Con l’uscita di Bastoni si sposta sul centrosinistra, ma non paga il cambio di ruolo, confermando la sua prestazione molto attenta.

BASTONI 6.5 – Da un suo inserimento con cross, nasce il vantaggio nerazzurro. Si rende protagonista anche di una bella conduzione palla al piede. Attento in difesa, concede pochissimo a Felipe Anderson. Dal 67′ DE VRIJ – Fa rifiatare Bastoni

DARMIAN 6.5 – Più propositivo in avvio rispetto alle altre uscite da esterno. Arriva anche due volte alla conclusione, anche se non con grande qualità. Meno frizzante nella ripresa, è comunque molto concentrato in fase di non possesso.

BARELLA 6.5 – Avvio con grande intensità e qualità tra le linee. Colpisce la traversa con una bella girata al volo dal limite dell’area piccola. Un’altra partita che conferma la sua crescita a livello di prestazione, nella quale manca solo il gol. Dal 67′ FRATTESI 7 – Glaciale nel trovare il gol alla prima occasione buona

CALHANOGLU 7 – Qualche sbavatura in più del solito, ma nel complesso la sua regia è sempre solida. E dal dischetto si conferma glaciale. Ammonito nel finale, viene sostituito da Inzaghi come da prassi. Dall’81’ ASLLANI s.v. – Dentro nel finale.

MKHITARYAN 6.5 – Solito lavoro prezioso in entrambe le fasi, è il meno appariscente della mediana nerazzurra, ma il suo contributo è sempre fondamentale per mantere l’equilibrio e la coesione tra i reparti. Poi mette la sua firma con l’assist a Frattesi.

DIMARCO 7.5 – Colpo di tacco decisivo per smarcare Thuram sul gol. Poi sfiora anche l’assist per Lautaro. Nel secondo tempo va anche vicino alla gioia personale in due occasioni.

THURAM 7 – Subito in partita, ha due buone occasioni nei primi minuti. Alla terza non può sbagliare a pochi centimetri dalla porta sguarnita. Va vicino anche alla doppietta nel primo tempo, mentre nel secondo si impegna soprattutto a far segnare i compagni. Dal 74′ ARNAUTOVIC

LAUTARO MARTINEZ 7 – Meno presente nel gioco rispetto al compagno di reparto. Poi si accende con una conclusione dal limite che impegna Provedel. Scaltrissimo nel procurarsi il calcio di rigore. La traversa gli nega la gioia del gol. Dal 74′ SANCHEZ

INZAGHI 7 – Primi minuti scoppiettanti, con l’Inter che vuole subito imporre la sua qualità. E il meritato vantaggio arriva. Nel primo tempo nerazzurro manca solo il 2-0. Che però arriva puntuale in avvio di ripresa. Il resto della gara è pura gestione e il 3-0 è la ciliegina sulla torta.