Inter-Lecce, gara valida per la 17a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la vittoria per consolidare il primo posto in classifica in campionato. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Lecce!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LECCE

90+4′ | FINISCE QUI!

2-0 il risultato finale, gol di Bisseck e Barella!

92′ | Sviluppo sulla destra con Pavard che mette un cross teso per Klaassen, grande anticipo di Pongracic alla disperata che mette in angolo rischiando anche un autogol.

88′ | Colpo di testa di Acerbi da calcio d’angolo, Falcone respinge e poi Arnautovic da fuori area calcia alto.

87′ | Doppia occasione per l’Inter! Cross perfetto di Sanchez per Pavard che si vede negare il gol da un salvataggio sulla linea di Falcone. Poi l’azione prosegue, la palla arriva ad Asllani che calcia da fuori e Falcone fa un altro miracolo mettendo sopra la traversa.

78′ | RADDOPPIA BARELLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAA

Filtrante di tacco VISIONARIO di Arnautovic a pescare l’inserimento da dietro di Barella che stoppa, mette a sedere Falcone e raddoppia! Ma la palla offerta dall’austriaco è una perla rarissima!

71′ | Kaba di sinistro da fuori area, Sommer para in due tempi.

70′ | Cross dalla destra per un colpo di testa di Rafia, centrale per Sommer.

66′ | Darmian dalla destra rientra sul sinistro e calcia, Falcone respinge senza difficoltà.

60′ | Ancora Bisseck di testa su cross di Calhanoglu, Falcone la allunga sopra la traversa.

59′ | Uno-due Mkhitaryan-Arnautovic al limite dell’area, sinistro dell’armeno che termina fuori.

58′ | Banda ruba palla sulla trequarti, calcia bene da fuori ma Sommer si distende e blocca.

50′ | Grazie ad una On Field Review viene tolto un calcio di rigore contro l’Inter per tocco di braccio di Carlos Augusto.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, gol di Bisseck

45′ | Grande progressione di Gallo sulla sinistra, cross teso per uno Strefezza lasciato solo che però calcia altissimo.

43′ | GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DI BISSEEEEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Cross su punizione dalla sinistra di Calhanoglu, Bisseck colpisce quasi di nuca e mette all’angolino!

40′ | Gran destro al volo di Bisseck da calcio d’angolo, traversa piena!

27′ | Missile da lontanissimo di Gallo, palla alta.

26′ | Cross dalla sinistra di Oudin, Banda di testa colpisce male e mette fuori.

21′ | Grande triangolo Barella-Thuram-Arnautovic ma l’austriaco, solo davanti a Falcone, calcia clamorosamente a lato divorandosi il gol.

11′ | Lancio meraviglioso dalla difesa di Bastoni per Mkhitaryan che conduce un tre contro tre, cross teso per Arnautovic, sinistro di prima e miracolo di Falcone a negargli il gol.

9′ | Cross dalla sinistra che attraversa tutta l’area e viene raccolto dalla parte opposta da Gonzalez, destro secco e Sommer respinge in angolo.

1′ | Fischia l’arbitro Marcenaro, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LECCE

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 10 Oudin, 20 Ramadani, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 91 Piccoli, 22 Banda.

A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 8 Rafia, 9 Krstovic, 11 Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlovic, 29 Blin, 59 Touba, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: MATTEO MARCENARO.

Assistenti: C. Rossi, Palermo.

Quarto ufficiale: Tremolada.

VAR: Maggioni.

Assistente VAR: Valeri.