L’Inter risponde alla Juventus e la tiene a distanza in classifica. A San Siro, i nerazzurri battono il Lecce 2-0, nella 17a giornata di Serie A, con le reti, una per tempo, di Bisseck e Barella, imbeccato da uno splendido assist di Arnautovic.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Attento in avvio di gara su un paio di conclusioni dalla distanza, è più impegnato nella ripresa, ma risponde sempre presente con buona sicurezza.

BISSECK 7 – Qualche leggerezza iniziale, ma poi cresce mostrando grande personalità e ottimo posizionamento. Colpisce una traversa clamorosa in acrobazia, ma poi trova il suo primo gol nerazzurro di testa. Impeccabile anche nel secondo tempo.

ACERBI 6.5 – Poco impegnato nel primo tempo da Piccoli, è chiamato a un paio di interventi provvidenziali nella ripresa, con alcune chiusure molto intelligenti.

BASTONI 6 – Attento in difesa, prova a farsi vedere con costanza anche in possesso. Va più in difficoltà con l’ingresso di Rafia, ma regge anche se con qualche sbavatura in più.

DARMIAN 6 – Banda non è un avversario semplice e spesso rimane basso, invertendo anche la posizione con Bisseck. Prova a essere più propositivo nella ripresa, ma il lavoro principale è in difesa.

BARELLA 7 – Prima parte di gara molto elettrica, che fornisce sempre una soluzione utile ai compagni. Meno intenso nel secondo tempo, ma comunque utile in più di una circostanza. Sigla il 2-0 con grande freddezza. Dall’89’ FRATTESI s.v. – Spiccioli di gara.

CALHANOGLU 6.5 – Prende subito il controllo del centrocampo, dettando tempi e geometrie con la solita sicurezza. Sempre pericoloso sui calci piazzati, serve l’assist a Bisseck. Cala un po’ nella ripresa ed esce, anche a causa dell’ammonizione. Dal 75′ ASLLANI 6.5 – Entra con personalità e sfiora il gol con una conclusione dalla lunga distanza.

MKHITARYAN 7 – I suoi movimenti nello spazio sono sempre decisivi, sia che serva per smarcare i compagni davanti alla porta o per arrivare alla conclusione. Gli manca solo la gioia personale per coronare un’altra prestazione sontuosa. Dall’89’ KLAASSEN s.v. – Dentro nel finale.

CARLOS AUGUSTO 6 – Le sue sgroppate sulla sinistra sono una soluzione che l’Inter sfrutta con piacere, ma gli manca un po’ di incisività e qualità nell’ultima giocata, sia il cross o il tiro in porta. Dall’84’ PAVARD 6.5 – Pochi minuti, ma va vicino al gol e all’assist.

THURAM 6 – Quando entra nell’azione è sempre prezioso, anche se oggi non riesce sempre a essere continuo nel farsi trovare dai compagni. In generale, gioca una gara sufficiente, lasciando le luci della ribalta ai compagni. Dall’84’ SANCHEZ s.v. – Pochi minuti per incidere.

ARNAUTOVIC 7 – Fallisce due occasioni, ma nel complesso è un faro prezioso per la manovra, con tanto lavoro spalle alla porta. Serve un assist di tacco meraviglioso, meritato per il tanto sacrificio per i compagni.

INZAGHI 6.5 – Il Lecce si presenta a San Siro con personalità, ma la sua squadra prende presto il controllo del gioco. Il vantaggio nel finale di primo tempo è molto importante per evitare complicazioni, così come il raddoppio non crea il pericolo di un finale di gara in bilico. Una vittoria importante dopo le fatiche di Coppa Italia.