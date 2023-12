Napoli-Inter, gara valida per la 14a giornata di Serie A. Al Diego Armando Maradona, gli uomini di Inzaghi, cercano una vittoria che gli consentirebbe di riprendersi la vetta della classifica, scavalcando la Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Napoli-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI NAPOLI-INTER

Calcio d’inizio alle ore 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 55 Ostigard, 3 Natan; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 7 Elmas; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 95 Gollini, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 18 Simeone, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 24 Cajuste, 29 Lindstrom, 70 Gaetano, 81 Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DAVIDE MASSA.

Assistenti: Imperiale, Mondin.

Quarto ufficiale: Rapuano.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Mariani.