Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona, per la 14a giornata di Serie A. In campo Napoli e Inter per una sfida che i nerazzurri vogliono vincere a tutti i costi per riconquistare la vetta della classifica, almeno momentaneamente occupata della Juventus, e per staccare i campani a +11.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER

DARMIAN

DE VRIJ

ACERBI

DUMFRIES

BARELLA

CALHANOGLU

MKHITARYAN

DIMARCO

THURAM

LAUTARO MARTINEZ

INZAGHI