Crotone-Inter, De Vrij(Sky): “Conte ci ha trasmesso la mentalità vincente”

L' Inter trionfa a Crotone , condannando matematicamente i calabresi alla Serie B, e scucendo ufficialmente lo Scudetto dal petto della Juventus . Ora manca un solo punto per la vittoria finale, che potrebbe già arrivare domani qualora l' Atalanta non dovesse battere il Sassuolo . Ai microfoni di Sky Sport, Stefan De Vrij ha raccontato cosa è cambiato nell'Inter per farla crescere tanto.

"Noi 3 in difesa? Abbiamo lavorato tantissimo tutti, non serve parlare dei singoli. Conte ci ha detto cosa fare per crescere e noi lo abbiamo fatto, ci siamo resi conto di cosa andava fatto. Sono onorato di giocare accanto a due grandi difensori come Skriniar e Bastoni. Concerto al pianoforte per festeggiare lo Scudetto? Non ci ho ancora pensato".