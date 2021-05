Social – Steven Zhang freme per lo Scudetto

L’Inter ha vinto a Crotone ed è a un passo dallo Scudetto. In attesa di scoprire se trionferà già domani in caso l’Atalanta pareggiasse o perdesse contro il Sassuolo, Steven Zhang, arrivato per l’occasione in Italia, ha...

Pietro Magnani

Il presidente nerazzurro infatti ha condiviso il nuovo logo, a simboleggiare l'attesa per un traguardo storico, e anche il libro di prossima uscita con tutta la storia dell'Inter. Segno evidente di come anche il leader del club abbia capito come sia ormai prossimo ad entrare nella storia.