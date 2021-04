Accadde Oggi – 6 aprile 2010, Cska Mosca-Inter 0-1: il gol su punizione di Sneijder spedisce l’Inter in semifinale

Era il 2010, e l’Inter di José Mourinho doveva affrontare la difficile trasferta russa della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Cska Mosca per proseguire il cammino europeo che la avrebbe poi impressa nella storia. La gara d’andata era finita con una sudatissima vittoria per 1-0, firmata, com’era solito in quei mesi, dal solito Diego Milito. Viste le difficoltà dell’andata, sottovalutare una trasferta storicamente insidiosa come quella russa sarebbe potuto costare carissimo alla compagine nerazzurra in corsa per il triplete.

Fortunatamente a mettere subito la strada in discesa ci pensò subito Wesley Sneijder, un altro degli eroi di quella storica annata, che con un destro secco su punizione superò Akinfeev e portò l’Inter in vantaggio dopo soli cinque minuti dall’inizio della gara. Da lì fu una partita più tranquilla di quella dell’andata, con qualche occasione da entrambe le parti ma con un vantaggio di due gol che rimase indiscusso fino al fischio finale dell’arbitro francese Lannoy. Una partita che forse non sarà tra le più iconiche della storica annata conclusa con il triplete, ma che non di meno costituì un tassello importante per la cavalcata europea dei nerazzurri, che grazie ad essa si guadagnarono l’accesso alla semifinale contro il Barcellona. Di seguito gli highlights e il tabellino:

CSKA Mosca: Akinfeev, A. Berezutski, V. Berezutski (14′ Odiah), Ignashevich, Schennikov, Semberas, Mamaev, Dzagoev, Honda (77′ Rahimic), Gonzalez, Necid (71′ Guilherme). A disposizione: Chepchugov, Nababkin, Piliev, Oliseh. Allenatore: Leonid Slutsky

Inter: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, J. Zanetti, Stankovic, Cambiasso, Pandev (63′ Chivu), Sneijder (86′ Muntari), Eto’o, Milito (74′ Balotelli). A disposizione: Orlandoni, Cordoba, Quaresma, Materazzi. Allenatore: José Mourinho

Marcatori: 6′ Sneijder

