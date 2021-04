CdS – La dirigenza nerazzurra compatta l’Inter: in arrivo i pagamenti degli stipendi di febbraio

L’ultimo trofeo vinto dall’Inter risale alla Coppa Italia del 2011: per questo motivo la società nerazzurra e la squadra vogliono conquistare lo scudetto a tutti i costi. Domani gli uomini di Conte vorranno portare a casa i tre punti per assicurarsi un vantaggio di 11 punti sul Milan secondo in classifica.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri l’amministratore delegato Beppe Marotta è tornato alla Pinetina, dove mancava da molto tempo a causa del Covid. Con lui c’erano l’ad Alessandro Antonello e il direttore sportivo Piero Ausilio e l’obiettivo era quello di dare un segnale di compattezza in un momento decisivo della stagione. Per motivare ancora di più il gruppo nello sprint finale, probabilmente nelle prossime due settimane i giocatori riceveranno anche lo stipendio di febbraio.

TAMPONI NEGATIVI VERSO IL SASSUOLO >>>