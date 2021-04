Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: De Vrij e Gagliardini dal 1′. Molti indisponibili per De Zerbi

L’Inter di Antonio Conte torna in campo. Lukaku e compagni ospiteranno il Sassuolo di Roberto De Zerbi, nel recupero della 28a giornata di Serie A. La squadra nerazzurra, reduce da 9 vittorie consecutive in campionato, ha il compito di portare a casa i tre punti per portarsi a +11 dal Mila secondo in classifica.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Brozovic e degli infortunati Perisic e Kolarov. Non ancora al meglio della forma fisica Danilo D’Ambrosio. Col croato ancora fuori, sulla corsia mancina dovrebbe giocare ancora Young in ballottaggio con Darmian. Per sostuire Brozovic, a centrocampo verrà lanciato Gagliardini dal 1′ con Eriksen in regia. In difesa spazio ancora per Andrea Ranocchia, col ritorno di De Vrij che slitterà a sinistra nel terzetto difensivo.

Secondo Tuttosport, in cabina di regia potrebbe andarci Barella con Eriksen e Gagliardini mezzali. In difesa ballottaggio Darmian-Ranocchia per un posto nel trio di difesa con De Vrij e Skriniar. Sanchez scalpita dalla panchina, ma dal 1′ giocherà la Lu-La. Molti indisponibili invece in casa Sassuolo: De Zerbi dovrà fare a meno degli indisponibili Berardi, Caputo, Defrel e Bourabia e Ayhan. Sono in dubbio Locatelli, Ferrari e Muldur che dovrebbero andare in panchina.

