Cuadrado, il passato juventino è alle spalle: pace fatta con gli ultras

Da nemico giurato ad essere un nerazzurro come gli altri. Juan Cuadrado è riuscito a mettersi alle spalle il passato bianconero e a conquistare la fiducia dei suoi nuovi tifosi, che dalla prossima partita – il derby con il Milan – sosterranno il colombiano e intoneranno per lui un coro personalizzato. Proprio come avviene per gli altri giocatori dell’Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la svolta nella vicenda è avvenuta la settimana scorsa: è andato in scena il tanto atteso faccia a faccia tra El Panita e alcuni rappresentati della Curva Nord. Nel giorno del suo acquisto gli ultras nerazzurri, andati a protestare sotto la sede di Viale della Liberazione, avevano chiesto un incontro con il giocatore per mettere da subito le cose in chiaro (di Cuadrado non sono mai ‘piaciuti’ – eufemismo – gli atteggiamenti avuti nel corso dei vari derby d’Italia). Il confronto promesso è diventato realtà.

Ora quindi, dopo i fischi ricevuti nelle prime due gare casalinghe con Monza e Fiorentina, per il colombiano può iniziare a tutti gli effetti la sua avventura nerazzurra. Anche grazie all’intervento di capitan Lautaro, che nei festeggiamenti per il gol del 4-0 contro la Viola (segnato dal Toro su assist di Juan) ha chiesto di applaudire il compagno. E adesso i tifosi interisti, dopo la “pace”, sono pronti a cantare per lui.