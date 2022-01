Lo striscione ironico della Curva Nord su Bonucci: “Posso entrare?”

La Curva Nord nerazzurra scherza dopo l'episodio in Supercoppa Italiana

L'infinita (e mai compiuta) attesa di Bonucci per entrare nella finale di Supercoppa Italiana , vinta dai nerazzurri grazie al gol di Sanchez , ha scatenato il web e i social con mille meme. Ma ci ha pensato anche la Curva Nord a ironizzare ulteriormente su Bonucci.

La tifoseria organizzata nerazzurra ha esposto a Bergamo, in attesa di Atalanta-Inter, uno striscione ritraente Bonucci e la scritta: "Per favore, posso entrare?". Un piccolo commento quindi anche alla decisione di limitare il numero di spettatori a 5000 persone in queste due giornate di Serie A.