Dalic fa felice Conte: “Brozovic non può giocare 3 partite, con Malta riposerà”

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato al portale balcanico Hrt delle decisioni che prenderà per la prossima partita di qualificazioni mondiali contro Malta, facendo sicuramente felice Antonio Conte in vista della sfida contro il Bologna.

Dalic ha dichiarato, dopo la vittoria contro Cipro: “Contro Malta faremo riposare Brozovic e Modric, non possono giocare tre partite di fila. Non ci sono mai partite facili e puntiamo a vincere sempre. Troviamo squadre che si chiudono, non è il nostro vero livello, ma dobbiamo raccogliere punti”.

