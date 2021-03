Munteanu su Radu: “Potrebbe essere titolare con la Romania per anni, ma non lo fanno mai giocare”

Cristian Munteanu, ex portiere rumeno, ha acceso il dibattito sullo spreco di Ionut Radu, secondo portiere dell’Inter che non trova mai spazio. Intervistato da Sport.ro, ha infatti analizzato la situazione della nazionale riguardo agli estremi difensori, spezzando una lancia in favore del connazionale e criticando velatamente il club nerazzurro.

Munteanu ha dichiarato: “Non abbiamo mai sofferto molto in quella posizione, anche se non abbiamo più a disposizione Tatarusanu, Lung, Pantilimon. Tutti i convocati attuali sono dotati di talento, ma purtroppo il portiere ha bisogno di continuità e gioca quello che ha più sicurezze. Per questo mi dispiace molto per Radu, tra Inter e Parma ha perso un anno senza giocare”.

“Se fosse titolare nel club, potrebbe esserlo con la nazionale per il prossimo decennio, ne ha il talento e i mezzi. Ha grandi qualità: è alto, ha riflessi, è coraggioso nelle uscite, ha il giusto pizzico di follia. Capisco naturalmente che giochi in una grande squadra e togliere il posto a uno come Handanovic sia difficile. Lo sloveno rimane uno dei migliori al mondo nel ruolo. Spero almeno che Radu possa imparare molto da lui per migliorarsi per il futuro”.

