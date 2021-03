FootyHeadlines – Svelata la quarta maglia dell’Inter con il nuovo logo: richiama la stagione 1997-98

Martedì sarà una giornata molto importante per l’Inter. I nerazzurri cambieranno look e verrà presentato il nuovo logo. Ma non solo. Footy Headlines, infatti, ha svelato la prossima quarta maglia della Beneamata. Come già accaduto con la terza, anche questa sarà ispirata ad una divisa del passato.

In particolare, la quarta maglia dell’Inter richiama quella da trasferta della stagione 1997-1998, anno in cui la squadra guidata da Simoni vinse la Coppa Uefa. Oltretutto, secondo il noto sito, sarebbe la prima maglia a presentare il nuovo logo, che come detto ufficializzato martedì.

