Dalla Spagna – Real Madrid senza Hazard contro l’Inter: le condizioni del belga

Arrivano buone notizie per l’Inter in vista del big match di Champions League contro il Real Madrid in programma per il 3 novembre prossimo a Valdebebas, nello Stadio Alfredo Di Stefano. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, Eden Hazard dovrebbe saltare la sfida ai nerazzurri di Antonio Conte.

L’ex Chelsea aveva riportato un fastidio alla gamba destra nelle scorse settimane, ma il tutto sembrava essersi risolto con la sua convocazione per la sfida di campionato al Valladolid del 30 settembre scorso. Ora, però, le cose sono peggiorate ed il belga dovrà stare a riposo per qualche settimana in più; non è esclusa, comunque, la sua presenza nella gara di ritorno, prevista per il 25 novembre a San Siro.

