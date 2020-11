D’Ambrosio in dirittura d’arrivo, incognita Handanovic. Da Lautaro a Barella, il punto sui rinnovi

Con i campionati fermi a causa della sosta per le Nazionali, l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori si sta pian piano spostando sul mercato, con diverse società che stanno approfittando di questo periodo per intavolare trattative in vista della sessione invernale. Sul tavolo della dirigenza dell’Inter, però, ci sono anche diversi dossier relativi ai rinnovi di contratto, dato che sono diversi i calciatori in rosa vicini a mettere la firma sul documento che prolungherà il legame con i colori nerazzurri.

In prima linea c’è soprattutto Lautaro Martinez: la trattativa è iniziata mesi fa, quando è naufragata l’operazione che avrebbe potuto portare il calciatore al Barcellona, ma non ha ancora avuto il lieto fine. Senza dubbio l’Inter metterà sul piatto un cospicuo adeguamento dell’ingaggio, anche se l’intesa definitiva non è stata raggiunta. Dopo la sosta è previsto un incontro con gli agenti del calciatore che potrebbe servire a limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

In dirittura d’arrivo, invece, il rinnovo di Danilo D’Ambrosio. Stando a quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb, infatti, il difensore estenderà il suo contratto in scadenza con l’Inter di un altro anno, sino al giugno 2022. Più complicata la situazione di Samir Handanovic: sono in piedi i discorsi per il prolungamento al 2023, ma potrebbero essere fatte diverse riflessioni sul suo ruolo all’interno della rosa, soprattutto a seguito di alcune incertezze mostrate nell’ultimo periodo.

Quest’oggi si è parlato poi di Nicolò Barella: in Inghilterra il The Sun ha riportato un interesse di Manchester United e Arsenal per il centrocampista, specificando però che l’Inter ha intenzione di blindare il suo gioiellino, alzando anche l’ingaggio, che sarà adeguato al nuovo status raggiunto nel club.

