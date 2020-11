Dall’Inghilterra – Due club di Premier League su Barella, l’Inter chiude e punta al rinnovo

Fra le note positive di questa prima parte di campionato c’è sicuramente Nicolò Barella: il centrocampista si sta imponendo come uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo, confermando il percorso di crescita iniziato durante la passata stagione. Antonio Conte l’ha reso un perno dell’Inter, ma le prestazioni convincenti stanno attirando l’attenzione dei principali club del continente.

Se nelle scorse settimane si è parlato soprattutto del Barcellona, The Sun quest’oggi ha scritto a riguardo dell’interesse di Arsenal e Manchester United, società a caccia di profili idonei a rinforzare la mediana. La posizione dell’Inter è però chiara: il giocatore è parte centrale del progetto e non è sul mercato. Per questo motivo il club di Viale della Liberazione è pronto a blindarlo con un nuovo ingaggio idoneo allo status raggiunto nel club.

