Perisic acciaccato? Su Instagram compare una vistosa fasciatura, ma il croato si è allenato regolarmente

Nuovi guai in vista per Antonio Conte? Ivan Perisic, impegnato con la sua Croazia in Nations League infatti, potrebbe aver accusato qualche fastidio muscolare, almeno a quanto si può intuire dai post Instagram dello stesso calciatore.

Perisic infatti ha postato tre foto dell’allenamento odierno e sulla coscia sinistra compare una evidente fasciatura. A riguardo al momento non ci sono ancora notizie ufficiali e il calciatore si è allenato tranquillamente insieme ai compagni, segno che non dovrebbe avere grossi acciacchi. L’impressione è che non si tratti di nulla di rilevante, ma certo anche solo un affaticamento muscolare unito ad un eventuale impiego in amichevole potrebbe essere un problema in più per Conte. Si spera, ovviamente, in un falso allarme.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<