Dani Alves su Eriksen: “Il Pallone d’Oro? Lo darei a lui per quello che ha passato”

Christian Eriksen deve ancora capire quale sarà il suo futuro nel mondo del calcio dopo il terribile malore di cui è stato vittima il 12 giugno scorso agli europei durante Danimarca-Finlandia. Il centrocampista dell 'Inter , che difficilmente giocherà di nuovo per i colori nerazzurri, intanto si gode l'affetto della famiglia e dei suoi compagni. Ma gli attestati di stima arrivano anche da altri importanti personaggi.

Dani Alves infatti, leggendario terzino destro che è da poco tornato al "suo" Barcellona in difficoltà, ha infatti rivelato a Gianluca Di Marzio di Sky: "A chi darei il Pallone d'Oro? A Eriksen, se lo meriterebbe dopo quello che ha passato. Sarebbe un bel messaggio per far capire che il calcio va oltre al campo di gioco".