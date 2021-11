Dove vedere Inter-Spezia: diretta TV e streaming del match

Tutte le info utili

Inter-Spezia andrà in scena mercoledì 1 dicembre alle 18.30 a San Siro. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Spezia, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone. Sui canali Youtube e Twitch di PassioneInter, poi, potrete come di consueto seguire la cronaca in diretta della partita, così come la diretta testuale sul nostro sito.