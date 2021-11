Inter-Spezia, gara affidata a Ghersini: è la prima volta con l’Inter

Prima volta con l'Inter per il direttore di gara 36enne

Mercoledì sera (alle ore 18.30) andrà in scena Inter-Spezia, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Inzaghinon potrà contare su Ranocchia e Darmian, ma dovrà comunque cercare di trovare i tre punti per tenere il passo di Milan ma, soprattutto, del Napoli. Il match del turno infrasettimanale è stato affidato al fischietto di Davide Ghersini (alla prima con l'Inter).