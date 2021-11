UFFICIALE – Risentimento muscolare per Darmian e Ranocchia: quando potranno tornare

Il comunicato del club nerazzurro sulle condizioni dei due giocatori

Gli esami strumentali, svolti in mattinata all'Istituto Humanitas di Rozzano, hanno fatto luce sulle condizioni di Matteo Darmian dopo Venezia-Inter . Per l'esterno nerazzurro, si tratta di un: "risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra". Sempre l' Inter , sul proprio sito ufficiale, comunica che anche Andrea Ranocchia è costretto ad uno stop.

Come scrive il club nerazzurro, gli esami a cui si è sottoposto il centrale, in mattinata come Darmian, hanno evidenziato un: "risentimento muscolare all'adduttore breve della coscia destra". Nel caso di Darmian, probabilmente, si può tirare un sospiro di sollievo rispetto ai timori delle scorse ore: non ci dovrebbero essere lesioni. In ogni caso, scrive l'Inter, i due giocatori saranno sottoposti a ulteriori controlli tra qualche giorno.