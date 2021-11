Codacons: “Plusvalenze Juventus? Chiederemo retrocessione e revoca degli scudetti”

Il Codacons si espone sul caos plusvalenze in casa Juve

La tempesta in cui si trova la Juventus non si limita al campo. Come sappiamo, nelle scorse ore le sedi di Torino e Milano della società bianconera sono state perquisite per fare luce sul caos plusvalenze (che riguardano gli anni dal 2019 al 2021) e quello delle commissioni agli agenti. Alla luce delle ultime notizie, il Codacons - nelle vesti del presidente Donzelli - si è esposto sul tema dicendo la sua sulla questione: