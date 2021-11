SM – L’Inter regala un difensore a Inzaghi: Sarr in dirittura d’arrivo, è già a Milano

Affare impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto

L'alternativa che l'Inter - con ogni probabilità - regalerà a Simone Inzaghi per il reparto difensivo si chiama Malang Sarr, arriva dal Chelsea e ha la benedizione di Romelu Lukaku: è vero, il belga - dopo due anni eccezionali all'Inter - non avrà lasciato i nerazzurri nel migliore dei modi, ma in questo caso pare che ci abbia messo, a qualche titolo, lo zampino. Malang Sarr è un difensore centrale del Chelsea che, con Thomas Tuchel alla guida dei Blues, non sta trovando tutto lo spazio che vorrebbe: escluso dai convocati per la partita contro il Manchester United, Sarr ha passato la serata a Milano e sta trattando il suo passaggio all'Inter già nella sessione di trasferimenti invernale.