GdS – Darmian rischia lungo stop: Dumfries si prepara al rilancio (con il piano Inzaghi)

Per l'esterno ex Manchester United si teme uno stiramento

Non tutto è perso però perché Dumfries ha un'occasione grande per dimostrare di valere i 12,5 milioni di euro spesi dall'Inter in estate per prelevarlo dal PSV. Si tratta di una chance che l'olandese non può mancare: nelle ultime settimane era finito definitivamente sotto nelle gerarchie di mister Inzaghi. Ora, però, potrà avere spazio per mettersi in mostra. Come scrive la Rosea, l'esterno non ha un percorso nelle giovanili di un grande club, le lacune tecniche ci sono ma Dumfries sta lavorando ad Appiano per affinare alcuni aspetti. L'olandese sta svolgendo, con cadenza quasi quotidiana, allenamenti extra dopo quelli di squadra pensati da Inzaghi e lo staff tecnico.