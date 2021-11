Verso Inter-Spezia, Vidal recupera: c’è anche Sanchez, tempi più lunghi per de Vrij

Darmian, invece, condannato a un lungo stop

Altro mini-ciclo di lavoro ad Appiano Gentile e altro inventario degli uomini a disposizione per Simone Inzaghi in vista della gara contro lo Spezia, che terrà impegnata l'Inter nella serata di mercoledì. Se la gara contro il Venezia ha servito all'Inter e agli interisti il boccone amaro della possibile perdita di Matteo Darmian per un periodo più o meno lungo di tempo (si parla già di un ritorno solo nel 2022), la settimana che si inaugura nella giornata di oggi regala almeno due motivi per guardare ai prossimi impegni con un leggero ottimismo in più.