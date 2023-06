Accanto a mister Simone Inzaghi, intervengono in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League anche Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Ecco le parole integrali di Darmian:

MANCHESTER CITY – “Ho avuto modo di incontrare diverse volte il City e penso che sappiamo tutti le qualità loro, sono una grandissima squadra con un gran collettivo e grandi individualità, dovremo essere bravi di squadra determinati e attenti per metterli in difficoltà”.

ITALIA VS INGHILTERRA – “Noi come abbiamo sempre fatto cercheremo di portare avanti le nostre idee e uniremo tanto cuore e sacrificio che saranno determinanti in una partita come quella di domani in cui conteranno i dettagli”.

TIFOSI UNITED – “Sarà una partita speciale oltre ad essere la finale di Champions ho giocato nello United e quindi sarà speciale, faremo di tutto per noi, per la società, i tifosi e la squadra per portare a casa questo trofeo”.

ANSIA O VOGLIA? – “Ci sono tante emozioni che ci portiamo dietro per una partita così importante, arriviamo da un buon finale di stagione, siamo in un buon momento e lo dovremo dimostrare scendendo in campo con la giusta determinazione”.

TIPOLOGIA PARTITA – “Sappiamo le qualità del City, dovremo essere bravi a fare le scelte giuste. Ci saranno momenti in cui dovremo abbassarci, altri in cui andremo alti. Sarà determinante fare le scelte giuste”.

CREDETE NELLA VITTORIA? – “L’ambizione è quella, l’obiettivo è quello. Sarà una partita difficile ma sicuramente l’affronteremo con la consapevolezza che siamo una squadra forte con le qualità per metterli in difficoltà”.



ITALIANI IN CAMPO – “È una cosa sicuramente importante avere diversi giocatori italiani, a questi si uniscono tanti altri giocatori di varie nazionalità ma penso che siamo un grande gruppo, stiamo tutti bene insieme e c’è un grande gruppo, lo abbiamo dimostrato non solo quest’anno”.