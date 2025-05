Darmian: “PSG? La sconfitta col City ci ha insegnato molto”

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, in occasione del Media Day odierna è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato ovviamente dell’attesissima finale di sabato sera quando i nerazzurri sfideranno il PSG per contendersi la Champions League. Di seguito tutte le dichiarazioni del numero 36 dell’Inter.

Come arrivate alla partita col PSG? “Dovremo vivere questa settimana immagazzinando le emozioni. Lo abbiamo già vissuto due anni fa e sappiamo che i dettagli contano molto. Loro sono molto forti, hanno vinto tutto in Francia. Non sono forti solo in attacco ma dovremo stare attenti anche a livello difensivo. Dovremo comunque fare la nostra partita e stare concentrati su noi stessi”.

Che impatto ha avuto Zalewski sulla squadra? “Può darci una mano, ha ottime qualità e sono certo che potrà fare bene con noi. Non tutti gli anni si raggiunge una finale di Champions, prepareremo questa partita nel migliore dei modi. Ma vivremo in maniera positiva questa settimana”.

Quale può essere l’impatto di differenza di età media? “Non so quanto possa contare, affrontiamo una squadra forte e giovane ma comunque con esperienza e con giocatori di alto livello. Non sempre si può raggiungere questa finale ma se giochi in un club come l’Inter vuoi sempre competere per il massimo, per me che magari può essere l’ultima volta voglio godermi questi momenti sperando di vincere questi momenti”.

Come hai visto la crescita di Hakimi? “Tutti i tifosi dell’Inter avranno un ricordo bellissimo e ha fatto benissimo all’Inter vincendo con noi lo Scudetto. Sta facendo bene anche adesso al PSG ma speriamo che sabato non gioisca, per il resto gli faccio un in bocca al lupo”.

Cosa significa essere allenati da Inzaghi? “Il mister è un grande allenatore e in questo percorso si è instaurato un grande rapporto. Posso parlare a nome di tutta la squadra e dire che si è creata l’unione che fa la differenza anche con lo staff”.

Quest’anno avvertite più responsabilità per questa finale rispetto al 2023? “Dobbiamo avere un po’ tutto, serve viverla in maniera intensa ma con responsabilità. Sappiamo quanto è importante per tutti la partita ed è stato un percorso meritato perché abbiamo dimostrato di essere una squadra forte con la giusta spensieratezza”.

Come è cambiata questa Inter in termini di gioco e di fame rispetto a Istanbul? “Quella partita è stata di insegnamento nonostante la sconfitta. Ci ha dato la consapevolezza di essere forti e maturi, lo abbiamo dimostrato sia l’anno scorso che quest’anno. Siamo a un passo dal sogno e speriamo di realizzarlo”.