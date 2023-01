DAZN – Rinnovo De Vrij: l’Inter ci prova, ma c’è distanza sull’offerta

Tra i vari rinnovi in agenda per l' Inter , uno dei più delicati è quello di Stefan De Vrij . L'olandese che, piano piano sta perdendo posto nelle gerarchie di Inzaghi , ha il contratto in scadenza a giugno e il club nerazzurro vorrebbe evitare di perderlo a zero .

Inoltre, De Vrij ha molti estimatori all'estero: oltre a diversi club di Premier League , anche il Villarreal avrebbe fatto un sondaggio per il difensore olandese. Oltre alle difficoltà per Skriniar , anche con De Vrij le trattative sembrano essere sempre più complicate.

Se l'apprensione per il rinnovo di Skriniar è alta, per De Vrij lo scenario è un po' diverso. Il centrale olandese viene da un anno abbastanza deludente e, nelle ultime partite, è anche scivolato nettamente alle spalle di Acerbi nelle preferenze di Simone Inzaghi. Per questo motivo, nel mondo Inter non c'è un interesse spasmodico per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto: una sua partenza sarebbe accettata senza particolari proteste, specie a certe condizioni.