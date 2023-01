Inter decimata contro il Parma: assenti Barella e Calhanoglu

A prescindere dagli infortuni, la gara contro il Parma sarebbe stata comunque l'occasione per far rifiatare alcuni dei giocatori titolari. Certo, dover rinunciare forzatamente a Calhanoglu e Barella, senza dimenticare l'assenza di Brozovic, riduce di molto le opzioni in mediana per Simone Inzaghi. Da escludere, molto probabilmente, un turno di riposo per Mkhitaryan, che, nel finale contro il Monza, era sembrato proprio quello ad aver più bisogno di riposo.