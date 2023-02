Debito bancario in Serie A: l’Inter è prima con 390 milioni di euro

Arrivano notizie non confortanti per l' Inter dal rapporto annuale della Uefa sullo stato del calcio europeo. Il report fornisce informazioni sull' indebitamento dei club calcistici e sulle fonti finanziarie del sistema calcistico europeo.

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter è la squadra in Serie A che si distingue per il più alto debito bancario . La pandemia, d'altronde ha avuto un impatto negativo sulle finanze generali del calcio europeo Nel 2022, il debito bancario complessivo ha subito un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. Un aumento pari a 1,25 miliardi di euro .

In Serie A, il debito bancario è di 1,068 miliardi e tre club detengono una quota pressoché totalitaria: l' Inter , appunto, con 390 milioni , la Juventus con 223 milioni e la Roma con 271 milioni . Le altre big, invece, vivono una situazione diversa: il Milan ha un indebitamento minimo ( 71 milioni ) e il Napoli non ha debiti .

Il numero dell'Inter è sicuramente preoccupante, ma deve essere considerato alla luce dei recenti investimenti effettuati dal club per migliorare la squadra e raggiungere obiettivi competitivi. Inoltre, nonostante ciò, l'Inter ha ancora molte opportunità per migliorare la sua situazione finanziaria, ad esempio attraverso l' incremento dei ricavi o la riduzione delle spese .

La notizia può fare impressione, ma non è di certo stupefacente. Nel mondo interista è noto già da tempo che c'è bisogno di un intervento massiccio per risanare il bilancio e ridurre i debiti. D'altronde, le varie operazioni di mercato in uscita e quelle in entrata a basso costo, così come le difficoltà riscontrate nei rinnovi, ne sono la testimonianza.