Sampdoria-Inter, le ultime: Inzaghi ci riprova con la Lu-La

Lukaku e Lautaro Martinez dovrebbero essere la coppia titolare contro la Sampdoria

Enrico Traini

L'Inter scenderà in campo lunedì sera a Marassi, contro la Sampdoria, nell'ultima partita della 22a giornata di Serie A. I nerazzurri affrontano un avversario in grande difficoltà, ma che non va sottovalutato. Per l'occasione Inzaghi potrebbe riprovare la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

Dopo le prove tecniche contro l'Atalanta in Coppa Italia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico si affiderà alla Lu-La anche in campionato. Sul Toro, d'altronde, ci sono pochi dubbi.

Per Big Rom, invece, è arrivato il momento di mettere nel motore minuti su minuti, per salire sempre più di condizione. L'obiettivo dichiarato è esserci in Champions League contro il Porto.

Per il resto, probabile il ritorno dal primo minuto anche di Brozovic, che, nel caso, seguendo le gerarchie nerazzurre dovrebbe scendere in campo con la fascia da capitano al braccio.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.