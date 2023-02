TS – L’Inter osserva Holm dello Spezia: potrebbe sostituire Bellanova

I nerazzurri devono valutare il futuro dell'esterno italiano

Enrico Traini

Il futuro della fascia destra dell'Inter è molto incerto. In estate, quasi sicuramente, verrà sacrificato Dumfries, ma anche la posizione di Bellanova è attualmente in bilico.

Come riporta Tuttosport, sta valutando il futuro dell'esterno italiano, arrivato in prestito dal Cagliari, che finora non è riuscito a trovare spazio con continuità. In caso di acquisto, l'Inter vorrebbe uno sconto sui 7 milioni pattuiti l'estate scorsa.

Se l'operazione dovesse complicarsi, i nerazzurri potrebbero aver pronto un "piano B". Si tratta di Emil Holm, giovane esterno destro dello Spezia. Lo svedese si sta rendendo autore di una buona stagione e, ha anche esordito in Nazionale.

Holm piace all'Inter per le sue caratteristiche fisiche e per le prospettive future. Probabilmente non è ancora pronto per un ruolo da titolare in una squadra in lotta per lo Scudetto. Tuttavia, verrà monitorato nei prossimi mesi e potrebbe diventare un'opzione per il futuro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'esperienza di Bellanova all'Inter è stata fin qui abbastanza negativa. L'esterno ha trovato poco spazio e si è inimicato il pubblico di San Siro con la brutta prestazione contro l'Empoli, sconcertante per mancanza di voglia e qualità.

Troppo poco probabilmente per dare un giudizio definitivo, ma di certo il suo futuro all'Inter è abbastanza in bilico. Holm potrebbe essere un'alternativa interessante, ma il rischio di portare in nerazzurro un altro giocatore non pronto fin da subito potrebbe far desistere la dirigenza nerazzurra.