Gds – L’Inter cerca occasioni in attacco: occhi su Thuram e Firmino

Il francese e il brasiliano possono essere due opzioni interessanti per i nerazzurri

Enrico Traini

Aria di rinnovamento in casa Inter. Non solo il reparto difensivo potrebbe subire importanti stravolgimenti. Anche in attacco, infatti, i nerazzurri vogliono cambiare. Con Correa ormai alla porta e il futuro di Lukaku tutto da scrivere, le occasioni di mercato potrebbero modificare sostanzialmente il volto offensivo dell'Inter.

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono due i profili per i quali l'Inter è vigile: Marcus Thuram e Roberto Firmino, entrambi con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il francese è un obiettivo nerazzurro da tempo. La pista potrebbe riaccendersi: il Bayern Monaco, principale contendente per l'attaccante del Borussia Moenchengladbach, sembra aver allentato la presa su di lui. Per Thuram, allora, si potrebbe scatenare un duello di mercato con il Milan.

Diversa, invece, la situazione di Firmino. Klopp vorrebbe tenerlo al Liverpool, ma il giocatore non è convinto. Appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi da novembre, il brasiliano è apprezzato dall'Inter, ma ha tanti estimatori in Europa, come ad esempio Real Madrid e Atletico Madrid.

Tuttavia, un suo arrivo è legato a doppio filo al futuro di Lukaku. Se i nerazzurri non rinnoveranno il prestito del belga, l'operazione potrà decollare. Avere entrambi in rosa non sarebbe sostenibile per le casse della società.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Due profili e due operazioni abbastanza diversi. Thuram sarebbe un innesto che andrebbe ad aumentare il valore della rosa dell'Inter, dal momento che sostituirebbe l'abulico Correa. Mentre Firmino, porterebbe una piccola rivoluzione nell'attacco nerazzurro. Il brasiliano si inserirebbe al posto di Lukaku, modificando completamente le caratteristiche del reparto offensivo.

Entrambi, comunque, sono due giocatori di valore assoluto e l'occasione di poterli portare a Milano a parametro zero è molto ghiotta. Inoltre, proprio per la natura diversa delle due operazioni, non è da escludere a priori l'arrivo di entrambi.