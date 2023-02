Gds – L’Inter ha scelto il sostituto di Dumfries: si punta su Mazraoui

Il marocchino è il prescelto dei nerazzurri per la fascia sinistra

Enrico Traini

Non è un mistero che l'Inter ha bisogno di cedere almeno uno dei suoi giocatori di punta. E non è un mistero nemmeno che il giocatore scelto per il sacrificio sia Denzel Dumfries. I nerazzurri hanno deciso e, al tempo stesso, hanno già trovato il profilo giusto per sostituire l'olandese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, si tratta di Noussair Mazraoui, esterno marocchino attualmente in forza al Bayern Monaco, e già cercato dai nerazzurri nell'estate del 2021. Al tempo, si decise poi di virare su Dumfries.

Ma ora l'esterno olandese ha già un piede fuori dalla porta e guarda all'Inghilterra. In Premier League, infatti, Chelsea e ManchesterUnited hanno manifestato il loro interesse. Tuttavia, per portarlo via da Milano serve un'offerta congrua: almeno 50 milioni di euro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'addio di Dumfries è ormai programmato da settimane, se non da mesi. Oltretutto, il rendimento nell'ultimo periodo gli ha anche fatto perdere il ruolo di titolare sulla fascia destra dell'Inter. Una situazione che, tuttavia, potrebbe giocare a sfavore dei nerazzurri: la valutazione dell'olandese potrebbe abbassarsi sempre di più.

Dal punto di vista strategico avere un sostituto già pronto è indubbiamente ottimo. Mazraoui non è riuscito a imporsi al Bayern Monaco, ma si è reso protagonista di un ottimo Mondiale. All'Inter potrebbe ritrovare quella centralità che i bavaresi non sembrano in grado di garantirgli, specie ora che è arrivato Cancelo.