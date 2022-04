Il Derby ha messo in crisi l’Inter, la vittoria con la Juve può farla rinascere?

Il fattore psicologico può esser determinante da qui alla fine

Si dice sempre che i campionati si vincono con le piccole. E a conti fatti è vero: ci sono molte più squadre abbordabili di norma in Serie A rispetto alle big. Tuttavia in un campionato tanto livellato al ribasso che con diverse squadre racchiuse in una manciata di punti, ogni partita conta, soprattutto quelle che possono dare slancio morale.