Meno sei al Derby di Milano: la sfida è a centrocampo

Mancano sei giorni al Derby di Milano. Inter e Milan si affronteranno dopo la sosta alla quarta giornata e la vittoria varrà il primato in classifica per una delle due squadre. Le due milanesi, entrambe a punteggio pieno, si giocano di più dina semplice stracittadina. Entrambe le squadre sono cambiate parecchio dalla scorsa stagione, sarà un Derby diverso da gli ultimi visti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero puntare sul pressing sulla prima uscita del Milan. Le due punte, che quasi sicuramente saranno Lautaro Martinez e Thuram, saranno i primi difensori e avranno il compito di infastidire Krunic e Calabria, i due registi dei rossoneri.

Il Derby si giocherà a centrocampo, un reparto in cui entrambe sono cambiate parecchio. Il Milan lo ha rimodernato quasi per intero, l’Inter invece ha migliorato le riserve a disposizione e dato le chiavi a Calhanoglu. Il turco ha una media di 12 km percorsi a partita ed un totale di 26 palloni recuperati nelle prime tre gare di Campionato. Palloni che vengono poi ripuliti e serviti ai compagni. L’ex di giornata sfiderà il nuovo acquisto Reijnders, già integrato negli schemi di Pioli in quella fascia sinistra composta da Theo Hernandez e Rafael Leao.

Mkhitaryan, tra i titolarissimi di Inzaghi anche in questo avvio di stagione, avrà davanti a se Loftus Cheek. I due nonostante il passato in Premier League si affronteranno per la prima volta. Una sfida nuova per l’armeno che ha già segnato al Milan nella semifinale di andata di Champions League.