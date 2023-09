A fine settembre è in programma il CdA che dovrà chiudere il bilancio dell’Inter al 30 giugno 2023 in vista dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci fissata per ottobre. Intanto La Gazzetta dello Sport nella sua versione online è in grado di anticipare alcune indiscrezioni circa i conti nerazzurri che grazie all’impatto del cammino nell’ultima Champions League e dai ricavi record da stadio potrà ha già rispettato i paletti del Settlement Agreement UEFA e prosegue nel suo trend di miglioramento dei conti.

Dopo il -245 di due anni e il -140 dell’ultimo bilancio pubblicato, il 2022/2023 secondo lo stesso quotidiano dovrebbe chiudersi con una perdita fortemente ridotta, uno stop in avanti fino a circa 80/85 milioni di euro di passivo, che senza il caso dello sponsor insolvente Digitalbits sarebbe stato ancora più basso. La tendenza, comunque, rimane incoraggiante alla luce soprattutto dell’ultimo mercato in cui i costi sono stati ulteriormente ridotti e i ricavi da sponsor, con un nuovo partner in arrivo nei prossimi giorni per la parte posteriore della maglia, rimangono discreti. Fondamentale sarà ora centrare gli obiettivi sportivi prefissati, a partire dal superamento dei gironi di Champions League e la qualificazione alla prossima Champions ancor più ricca.