L’Inter finalista di Champions League ed in testa alla classifica di Serie A vive giorni importanti anche fuori dal rettangolo di gioco dove la dirigenza è al lavoro per sfruttare la visibilità in crescita e chiudere nuovi accordi in grado di mettere a disposizione dell’area mercato maggiori risorse. Secondo La Gazzetta dello Sport a breve, probabilmente già prima del derby del 16 settembre, potrebbe essere annunciata anche una nuova partnership per inserire un altro sponsor sulla parte posteriore della maglia, sotto al numero dei calciatori. Si tratta del famoso back sponsor che deve sostituire Lenovo: il quotidiano parla di una trattativa ben avviata “che potrebbe concludersi la prossima settimana, con tanto di debutto nella stracittadina”.