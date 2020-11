Di Caro: “Inter con un piede e tre quarti fuori dalla Champions. L’approccio è stato quello col Torino”

Dalla vittoria col Torino Antonio Conte ed i giocatori dell’Inter avevano evidenziato l’importanza della gara di ieri con il Real Madrid. La partita contro i Blancos sarebbe dovuta servire per scancellare le negatività ed i cali troppo presenti nella rosa nerazzurra.

La realtà, però, è stata ben altra. La squadra di Zidane ha dominato in lungo e largo a San Siro, favorita dall’assenza della formazione di casa. Un approccio sbagliato, sotto i tutti punti di vista: da quello psicologico (Vidal), a quello tecnico-tattico.

Con la sconfitta di ieri, i piani nerazzurri di passare il girone si complicano e non poco: “ L’Inter si trova con un piede e tre quarti fuori dalla Champions. La matematica lascia ancora uno spiraglio ma ora il destino non è più solo nelle mani dei nerazzurri, cui potrebbero non bastare due vittorie nelle ultime due gare“, scrive Di Caro.

