Mentana ironico su Conte: “Antonio e Giuseppe sono uguali: in primavera intoccabili, ora in tanti li vorrebbero via”

Dopo una sconfitta amara come quella maturata ieri contro il Real Madrid, il commento alla prestazione della sua Inter non poteva mancare. Enrico Mentana, attraverso un post sul suo profilo Facebook, si è affidato all’ironia per dire la sua su Antonio Conte, il cui percorso degli ultimi mesi è stato paragonato a quello di un suo omonimo, Giuseppe, Presidente del Consiglio dei Ministri. “In primavera Conte era intoccabile e vincente – esordisce Mentana -. Oggi in tanti non vedono l’ora che tolga il disturbo. Sembra che non ne azzecchi più una. L’aura di positività attorno a lui si è dissolta, e gli odiatori social si moltiplicano ogni giorno. Oh, sto parlando di calcio”.

Ecco qui di seguito il post.

