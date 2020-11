Eriksen-Inter è finita, la conferma di Romano: “Farà le valigie”. Ecco la reazione alla sostituzione di ieri

Era arrivato in un clima ben diverso da quello che, fin dal primo giorno ‘di campo’, si è ritrovato a dover fronteggiare. Christian Eriksen tutto avrebbe immaginato, sbarcando all’Inter, tranne di dover salutare dopo un solo anno di lavoro, peraltro estremamente condizionato e frenato dalla pandemia. Ma la realtà, oggi, sembra dire questo: Antonio Conte continua a non vederlo nel futuro della sua squadra, e non manca di farlo capire anche con sostituzioni provocatorie come quella di ieri contro il Real Madrid, partita – già ampiamente finita – nella quale è stato inserito a 5 minuti dalla fine. Ed il danese ora è stanco, stanco di essere trattato così e di non essere sostanzialmente considerato un elemento significativo del gruppo.

Come confermato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, il futuro dell’ex Tottenham è segnato: farà le valigie, probabilmente già nel mercato di gennaio qualora arrivasse l’offerta giusta. Ciononostante, la reazione di ieri è stata da professionista vero: nessuna polemica e nessun attrito, è entrato in campo sebbene la sostituzione potesse essere tranquillamente evitata. Una scelta, questa, francamente incomprensibile da parte di Conte.

